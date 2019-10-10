Son dakika... 2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülleri sahibini buldu

Nobel Edebiyat ödülleri sahiplerini buldu. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’ne Polonyalı yazar Olga Tokarczuk layık görüldü. Romanlarını kültürel karşıtlıklar arasında inşa eden Tokarczuk'un kariyerindeki dönüm noktası, 1996'da yazdığı 'Prawiek i inne czasy-Tarih Öncesi Çağlar ve Diğer Zamanlar' adlı üçüncü romanı. Nobel jürisi, romanın 1989'dan sonra yeni Polonya edebiyatının mükemmel bir örneği olduğunu belirtiyor.

2019 Nobel ödülü ise manzaralara ve dünyanın maddi varlığına olan olağanüstü dikkatinden dolayı Avusturyalı Peter Handke’e verildi. 50 yıldan uzun bir süredir farklı türde çok sayıda eser üreten Handke'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın en etkili yazarlarından biri olduğu belirtildi. Peter Handke’nin ilk romanı 'Die Hornissen' 1966’da yayınlanmıştı.

Akademi, geçtiğimiz yıl cinsel taciz iddialarının yol açtığı tartışmalar nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmeyeceğini açıklamıştı.