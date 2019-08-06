06.08.2019 - 16:58| milliyet.com.tr
Son dakika... Nobelli yazar Morrison yaşamını yitirdi
88 yaşında hayatını kaybeden ABD'li yazar, Nobel kazanan ilk Afrika-ABD'li kadın olarak tarihe geçmişti. 11 eseri bulunan Morrison, ilk kitabı En Mavi Göz'ü 1970 yılında yayınlamıştı.
Nobel ödüllü yazar Toni Morrison, 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Morrison ailesi, kısa bir hastalığın ardından yazarın hayatını kaybettiğini doğruladı.
11 kitabı olan olan yazara 1993 yılında Nobel Ödülü verildi. İlk kitabı En Mavi Göz raflardaki yerini aldığında takvimler 1970 yılını gösteriyordu.
Nobel'e uzanan ilk Afrika-ABD'li kadın yazar olan Morrison'ın Beloved isimli eseri 1998 yılında sinemaya uyarlanmıştı. Afrika-Amerikalı köle bir kadının hikayesini anlatan filmde Oprah Winfrey başrolü oynamıştı.