Son dakika... Nobelli yazar Morrison yaşamını yitirdi

Nobel ödüllü yazar Toni Morrison, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Morrison ailesi, kısa bir hastalığın ardından yazarın hayatını kaybettiğini doğruladı.

11 kitabı olan olan yazara 1993 yılında Nobel Ödülü verildi. İlk kitabı En Mavi Göz raflardaki yerini aldığında takvimler 1970 yılını gösteriyordu.

Nobel'e uzanan ilk Afrika-ABD'li kadın yazar olan Morrison'ın Beloved isimli eseri 1998 yılında sinemaya uyarlanmıştı. Afrika-Amerikalı köle bir kadının hikayesini anlatan filmde Oprah Winfrey başrolü oynamıştı.