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25.12.2019 - 00:02 | | AA

Son dakika | Omoyele Sowore serbest bırakıldı

Son dakika haberine göre; Nijerya'da ağustostan beri tutuklu bulunan ünlü aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore serbest bırakıldı.

Son dakika | Omoyele Sowore serbest bırakıldı

 

Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, Sowore'nin kefaletle mahkeme tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

Sahibi olduğu Sahara Reports'un Twitter hesabından Sowore'nin fotoğrafı paylaşıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Nijerya'da "devrim" çağrısı

Ülkede bu yıl yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Sowore, 2 Ağustos'ta seçimlerin güvenilir olmadığını gerekçe göstererek devrim çağrısı yapmıştı.

Sowore, Devlet Başkanı Muhammed Buhari hakkında yanlış ve hakaret içeren bilgiler paylaştığı ve kara para akladığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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