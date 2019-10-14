14.10.2019 - 14:36 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Fransa'da alarm! Silahıyla İçişleri Bakanlığı eğitim merkezine girdi...
Fransa'nın Lognes kentinde silahlı bir kişi İçişleri Bakanlığı eğitim merkezine girdi, özel kuvvetler bölgeye sevk edildi.
Le Parisien gazetesi, Fransa'nın Lognes kentinde silahlı bir saldırganın İçişleri Bakanlığı eğitim merkezine girdiğini duyurdu.
Gazetenin haberine göre, olay sonrası Fransız özel kuvvetler söz konusu merkeze sevk edildi.
Lognes, başkent Paris'in doğusunda yer alıyor.