Son dakika... Paris'te polislere saldırı! Ölü ve yaralılar var

Reuters haber ajansının aktardığına göre Paris'te bir adam, polis memurlarına bıçakla saldırdıktan sonra vurularak öldürüldü.

Olay Notre Dame yakınlarında gerçekleşti. Bıçaklı bir saldırgan, polis memurlarına saldırdı. Olayda bir polis memuru hayatını kaybederken, beş polis de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.

Cité'deki metro istasyonu olaydan sonra geçici olarak kapatıldı.

Bölgede güvenlik çemberi oluşturulduğu öğrenilirken, İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in polis merkezine geleceği açıklandı.

Öte yandan saldırının nedeni henüz bilinmezken saldırganın kimliği araştırılıyor.