Son dakika... Afganistan'da peş peşe patlamalar ve saldırı! Dünya şokta...

Afganistan güne patlama sesleri ve katliam haberleriyle başladı.

Başkent Kabil'de üç ayrı bomba infilak ettirildi. Madencilik ve Petrol Bakanlığı'nın otobüsünü hedef alan bomba, sekiz çalışanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Yaşamını yitirenlerden beşi kadın, biri çocuk.

27 yaralı olay yerinden hastanelere taşınırken bir patlama sesi daha duyuldu. Bu kez bir intihar saldırganı patlamadan birkaç metre ötede kendini havaya uçurdu. İkinci saldırıda yedi kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Afgan yetkililer, otobüsü kana bulayan ilk bombanın mıknatıslı olduğunu aktarıyor.

Üçüncü saldırı ise patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettirilmesiyle gerçekleşti.

Saldırıların olağan şüphelisi Taliban.





Yaralılardan birçoğunun durumu ağır, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Patlamalar, başkent Kabil önemli bir konuğu ağırlarken gerçekleşti. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, kentteki NATO yetkilileri ve ABD özel temsilcisi Zalmay Halilzad'la buluşuyor.

KARAKOLDA KATLİAM

Taliban militanları, Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesindeki askeri karakola baskın düzenledi. Saldırıda en az 20 asker hayatını kaybetti.