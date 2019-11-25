Son dakika... Putin Türkiye'ye geliyor

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ocak 2020'de Türkiye'ye gideceğini açıladı. Peskov, ziyaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider arasındaki telefon görüşmesinin ardından planlandığını söyledi.
Ocak ayının ilk yarısında Türkiye'ye gelecek Putin, TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışına katılacak.
Karadeniz'in altından Türkiye topraklarına ulaşacak TürkAkım boru hattı, İstanbul'un 100 kilometre batısından geçecek. Paralel iki hattan oluşacak TürkAkım, 30 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip.