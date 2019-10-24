24.10.2019 - 17:46 |
Son dakika... Ruslar, Türkiye-Suriye sınırında devriyeyi artırıyor! 60 kilometre oldu...
Soçi mutabakatı sahada uygulanıyor, Rus askeri polisi Türkiye-Suriye sınırında yeni bir güzergahta devriye yaptı.
Ankara ve Moskova'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi'de vardığı tarihi anlaşma, Suriye'nin kuzeyinde dengeleri değiştirdi.
YPG'li teröristler güvenli bölgeden çekilmeye başlarken, Rus askeri polisi de Türkiye-Suriye sınırında devriyelerini artırıyor. Rus ordusu, yeni devriye güzergahıyla birlikte mesafenin 60 kilometreye ulaştığını açıkladı.