Son dakika... Yanlış acil yardım çağrısı!

Norveç kıyılarında ilerleyen bir Rus buzkıran gemisi, fırtına nedeniyle acil yardım çağrısı gönderdi.

Norveç kurtarma servisi, 33 mürettebatı bulunan geminin motorunun güç üretmediğini ancak bazı manevraları yapabildiğini duyurdu.

Ancak dakikalar sonra geminin yanlışlıkla çağrı gönderdiği ve bir sorun yaşanmadığı açıklandı.