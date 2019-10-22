22.10.2019 - 10:17 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Yanlış acil yardım çağrısı!
33 mürettebatı bulunan buzkıran Rus gemisi Norveç'in batı kıyısından acil yardım çağrısı gönderdi. Dakikalar sonra çağrının yanlışlıkla verildiği açıklandı.
Norveç kıyılarında ilerleyen bir Rus buzkıran gemisi, fırtına nedeniyle acil yardım çağrısı gönderdi.
Norveç kurtarma servisi, 33 mürettebatı bulunan geminin motorunun güç üretmediğini ancak bazı manevraları yapabildiğini duyurdu.
Ancak dakikalar sonra geminin yanlışlıkla çağrı gönderdiği ve bir sorun yaşanmadığı açıklandı.