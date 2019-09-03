MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika... Rus savaş uçağı düştü
03.09.2019 - 15:14| milliyet.com.tr

Son dakika... Rus savaş uçağı düştü

Moskova yönetimi Su-25UB model jetin Kafkasya'daki Stavropol'da yere çakıldığını ve acil servis ekiplerinin iki pilotu aradığını duyurdu.

Son dakika... Rus savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Kafkasya bölgesindeki Stavropol'da bir savaş uçağının düştüğünü açıkladı.

Su-25UB model jetin ıssız bir alana çakıldığıın belirten bakanlık, acil servis ekiplerinin iki pilotu aradığını aktarıyor.

Açıklamaya göre, eğitim uçuşu sırasında gerçekleşen kazada uçakta herhangi bir silah bulunmuyordu.

Sovyetler Birliği döneminde tek pilot için üretilen Su-25UB, sonraki yıllarda modernize edildi ve pilot koltuğu sayısı ikiye çıkarıldı. Uçak eğitim uçuşlarında kullanılıyordu.

Şişli'de yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtadıİstanbul Şişli, Mecidiyeköy'de 58 daireli apartmanda yangın çıktı. Apartmanda mahsur kalanlar kurtarıldı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

'Büyü var' yalanıyla altınları çaldılar!

'Büyü var' yalanıyla altınları çaldılar!

Batman'daki vahşetin ardından acılı baba konuştu: Barışı beklemediler

Batman'daki vahşetin ardından acılı baba konuştu: Barışı beklemediler

Hurda toplamak için çıktığı inşaattan düştü!

Hurda toplamak için çıktığı inşaattan düştü!

Sıradaki Haber