Son dakika... Rus savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Kafkasya bölgesindeki Stavropol'da bir savaş uçağının düştüğünü açıkladı.

Su-25UB model jetin ıssız bir alana çakıldığıın belirten bakanlık, acil servis ekiplerinin iki pilotu aradığını aktarıyor.

Açıklamaya göre, eğitim uçuşu sırasında gerçekleşen kazada uçakta herhangi bir silah bulunmuyordu.

Sovyetler Birliği döneminde tek pilot için üretilen Su-25UB, sonraki yıllarda modernize edildi ve pilot koltuğu sayısı ikiye çıkarıldı. Uçak eğitim uçuşlarında kullanılıyordu.