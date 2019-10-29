MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaSon dakika | Rusya 34 bin YPG/PKK'lı teröristin güvenli bölgeden çıktığını açıkladı
29.10.2019 - 22:38 | | AA

Son dakika | Rusya 34 bin YPG/PKK'lı teröristin güvenli bölgeden çıktığını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, Türkiye-Rusya Mutabakatı gereği 34 bin YPG/PKK terör örgütü mensubu ile 3 binden fazla silah ve askeri teçhizatın güvenli bölge dışına çıkarıldığı bildirildi.

Son dakika | Rusya 34 bin YPG/PKK'lı teröristin güvenli bölgeden çıktığını açıkladı

 

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Yöneticisi Yuriy Borenkov, yaptığı açıklamada, Türkiye-Rusya Mutabakat Muhtırasının uygulanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Borenkov, Rus tarafının mutabakatta öngörülen şartları yerine getirdiğini belirterek, "Rus tarafı, 22 Ekim 2019 tarihli Türkiye-Rusya Mutabakat Muhtırasında öngörülen önlemleri tamamen uygulamıştır. 29 Ekim saat 18:00 itibarıyla 34 bin kişiden oluşan 68 YPG birliği ile 3 binden fazla silah ve askeri teçhizat, Türk Silahlı Kuvvetleri ile temas hattından 30 kilometre uzağa çekilmiştir." ifadesini kullandı.

Suriye-Türkiye sınırında rejime ait güçlerin 84 sınır karakolu oluşturduğu bilgisini paylaşan Borenkov, bunlardan 60'ının Kamışlı, 24'ünün ise Kobani bölgesinde bulunduğunu aktardı.

Borenkov, 23 Ekim 2019’dan itibaren Rus askeri polisinin Cerablus-Koran, Kamışlı-Fakira ve Kamışlı-Simalka’da 10 kilometrelik güvenlik bölgelerinde devriye gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Türk tarafının, günlük olarak mutabakatın uygulanmasına yönelik bütün eylemleriyle ilgili bilgilendirme yaptığını ifade etti.

Edremit Körfezi'nin "antik" fotoğrafını çekiyorlarBalıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde, Kazdağları ile Madra Dağı arasında kalan Edremit Körfezi'nin antik dönemlerdeki haritasının çıkarılması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocuk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7. son bölümde Murat kazara bir cinayete sebep oldu ve...

Çocuk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7. son bölümde Murat kazara bir cinayete sebep oldu ve...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO son bölümde Tipi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO son bölümde Tipi...

Kadın 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 69. son bölümde Enver...

Kadın 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 69. son bölümde Enver...

Son dakika | MSB'den flaş açıklama: 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

Son dakika | MSB'den flaş açıklama: 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

Sıradaki Haber