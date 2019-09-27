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27.09.2019 - 12:53 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya: Trump-Putin görüşmeleri paylaşılırsa...

Kremlin, ABD liderinin başını ağrıtan Ukrayna telefon skandalının ardından Washington'ın Putin-Trump arasındaki görüşmelerin özel detaylarını paylaşmamasını umuyor.

Son dakika... Rusya: Trump-Putin görüşmeleri paylaşılırsa...

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD lideri Donald Trump arasındaki telefon görüşmelerinin paylaşılma ihtimali soruldu. Peskov, Moskova'nın konuşmalardaki özel detayların paylaşılmamasını umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmenin deşifresi, hafta içinde Beyaz Saray tarafından yayınlandı. Resmi notlara dayanan deşifre, Trump'ın başını hayli ağrıtmış durumda.

Demokrat Partililer, muhtemel rakibi Joe Biden hakkında Ukrayna liderinden soruşturma talep eden Trump hakkında azil süreci başlattı.

Üstüne tabak yağdı! Saniye saniye kaydedildi...İstanbul'da dün yaşanan deprem sırasında depreme iş yerinde yakalanan bir kişi, raflardan düşen tabaklardan masanın altına sığınarak korundu. Görüntüler depremin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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