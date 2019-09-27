Son dakika... Rusya: Trump-Putin görüşmeleri paylaşılırsa...

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD lideri Donald Trump arasındaki telefon görüşmelerinin paylaşılma ihtimali soruldu. Peskov, Moskova'nın konuşmalardaki özel detayların paylaşılmamasını umduğunu söyledi.
ABD Başkanı Trump'ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmenin deşifresi, hafta içinde Beyaz Saray tarafından yayınlandı. Resmi notlara dayanan deşifre, Trump'ın başını hayli ağrıtmış durumda.
Demokrat Partililer, muhtemel rakibi Joe Biden hakkında Ukrayna liderinden soruşturma talep eden Trump hakkında azil süreci başlattı.