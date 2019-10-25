Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan tarihi Soçi mutabakatının ardından sahadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Peskov, terör örgütü YPG'nin güvenli bölgeden verilen tarihte çekilmemesi halinde Türk ordusuyla teke tek kalacağını söyledi. Peskov ayrıca, muhtemel bir çatışmada Rus veya Suriye güçlerinin araya girmeyeceğini de vurguladı.

Moskova, dün yaptığı açıklamada teröristlerin güvenli bölgeden ayrılmaması halinde Türk askeri tarafından ezilip geçileceğini belirtmişti.