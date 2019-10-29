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HaberlerDünyaSon dakika | Rusya YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı
29.10.2019 - 18:13 | | AA

Son dakika | Rusya YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu, YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekilmesinin takvimden önce tamamlandığını söyledi.

Son dakika | Rusya YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı

 

Şoygu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaptığı temaslar sırasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekildiğini belirten Şoygu, "Silahlı unsurların güvenlik koridorunun oluşturulması gereken bölgeden çekilmesi, belirlenen takvimden önce tamamlandı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları buraya girdi." ifadelerini kullandı.

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