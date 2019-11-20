20.11.2019 - 12:42 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Rusya: YPG'li teröristlerin çekilmesi neredeyse tamamlandı
Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı teröristlerin hala Suriye'nin kuzeyinde bulunabileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Moskov arasında varılan Soçi Mutabakatı'ndan sonra Suriye'nin kuzeyinde gelinen noktayı değerlendirdi.
Lavrov, YPG'li teröristlerin çekilmesinin neredeyse tamamlandığını, bazılarının hala bölgede olabileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı ayrıca "Ankara Moskova'ya yeni bir operasyon başlatma planı olmadığını söyledi" ifadesini kullandı.
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