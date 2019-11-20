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20.11.2019 - 12:42 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya: YPG'li teröristlerin çekilmesi neredeyse tamamlandı

Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı teröristlerin hala Suriye'nin kuzeyinde bulunabileceğini belirtti.

Son dakika... Rusya: YPG'li teröristlerin çekilmesi neredeyse tamamlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Moskov arasında varılan Soçi Mutabakatı'ndan sonra Suriye'nin kuzeyinde gelinen noktayı değerlendirdi.

Lavrov, YPG'li teröristlerin çekilmesinin neredeyse tamamlandığını, bazılarının hala bölgede olabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı ayrıca "Ankara Moskova'ya yeni bir operasyon başlatma planı olmadığını söyledi" ifadesini kullandı.

Silivri'de inanılmaz intihar! Boynuna halat bağlayıp gaza bastı!İstanbul, Silivri'de bir sürücü boğazına halat geçirilmiş şekilde aracının içinde ölü bulundu. Halatın diğer ucunun bariyere bağlı olduğunu değerlendiren polis ekipleri sürücünün intihar etmiş olma olasılığı üzerinde duruyor.
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