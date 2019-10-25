Son dakika... Rusya'da askeri üste silah sesleri! Sekiz asker öldü

Rusya'nın doğusundaki Zabaykalsky'deki bir askeri üste silah sesleri duyuldu.

Rus medyası, bir askerin ateş açması sonucu en az sekiz askerin öldüğünü bildiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırıda yaralanan iki asker ise hastanede tedavi altına alındı.