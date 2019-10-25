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25.10.2019 - 15:17 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Rusya'da askeri üste silah sesleri! Sekiz asker öldü

Rus medyası, bir askerin ülkenin uzak doğusundaki üste en az sekiz silah arkadaşını vurduğunu bildiriyor.

Son dakika... Rusya'da askeri üste silah sesleri! Sekiz asker öldü

Rusya'nın doğusundaki Zabaykalsky'deki bir askeri üste silah sesleri duyuldu.

Rus medyası, bir askerin ateş açması sonucu en az sekiz askerin öldüğünü bildiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırıda yaralanan iki asker ise hastanede tedavi altına alındı.

'Ölüm Patroniçesi'yle bağlantılı kişilere baskın! Çok sayıda gözaltı varİstanbul Sarıyer Çayırbaşı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 15 Mayıs'ta tutuklanarak 30 yıl hapis cezası alan 'Ölüm patroniçesi' olarak bilinen kadın çete lideri Saide D. ile irtibatlı olduğunu belirlendi.
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