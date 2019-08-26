Son dakika... Rusya'da radyoaktif izotoplar bulundu

Rusya'dan bu ay başında bir füze denemesi sırasında meydana gelen kazadan sonra gökyüzüne yayılan radyoaktif maddelerle ilgili yeni bir açıklama var.

Resmi meteoroloji birimi, ülkenin kuzeybatısındaki Arkanjelsk bölgesinde yapılan yeni testlerle gökyüzünde radyoaktif izotoplar tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu izotoplar strontiyum, baryum ve lantanum.

Kuzey Kutbu bölgesindeki Nyonoksa Donanma Üssü'nde 8 Ağustos günü meydana gelen füze patlamasında beş kişi ölmüş, üç kişi yaralanmıştı.

Rus nükleer şirketi Rosatom, kazanın sıvı yakıtlı bir füze motorunun denenmesi sırasında meydana geldiğini kaydetmişti. Kazada yaralanan üç kişide ağır yanıklar olduğu da açıklandı.

Şirket Rus medyasına, teknik ekip ve mühendislerinin bir izotop güç ünitesi üzerinde çalıştığını söylemişti.

Rusya meydana gelen kazadan sonra bilgi isteyen uluslararası Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Antlaşması Örgütü'ne "Sizi ilgilendiren bir durum yok" cevabını vermişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, patlamanın nükleer denemeleri denetlemek üzere oluşturulan örgütün yetki alanına giren bir konu olmadığını savunmuştu.

Viyana merkezli Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Antlaşması Örgütü (CTBTO) kazadan sonra, internette bölgeden radyasyon ölçümü bildiren birçok gözlem istasyonunun yayını durdurmasının kaygı verici olduğunu ve ölçümlerin gizlendiği ya da üzerinde oynandığı söylentilerine yol açtığını söyleyerek bilgi istemişti.





Kazadan hemen sonra 'patlamanın pek büyük olmadığı' yönünde açıklamalar yapan Moskova, daha sonra ölümler ve yaralanmaları kabul etmişti.

CTBTO başkanı Lassina Zerbo, Twitter'dan bir mesaj yayımlayarak, buna patlama sırasında ortaya çıkması muhtemel bir radyasyon bulutunun bölgeye nasıl yayılmış olabileceğini gösteren bir harita eklemişti.

Zerbo ayrıca Rusya'nın Kutup bölgesine yakın Severodvinsk kenti yakınlarındaki iki gözlem istasyonunun patlamadan iki gün sonra yayını kestiğini, başka gözlem istasyonlarının da radyasyon düzeyi yayınlamayı durdurduğuna ilişkin haberler aldıklarını da söylemişti.

Rus donanması tarafından kullanılan bütün füzelerin denemeleri Kutup bölgesinde Severodvinsk kentine 47 kilometre mesafedeki Nyonoksa'da yapılıyor.

Severodvinsk kentindeki Rus yetkililer kazadan sonra radyosyon düzeyinin 40 dakika kadar normalin üzerine çıktığını fakat sonra normal düzeyine döndüğünü söylediler.

Yetkililer ayrıca normalin üzerine çıktığı sırada bile radyasyonun tehlike düzeyinin çok altında olduğunu da kaydettiler. Severodvinsk kent yetkilileri tarafından yapılan bu açıklama daha sonra internetten kaldırıldı.