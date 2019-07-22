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22.07.2019 - 14:29| milliyet.com.tr

Son dakika... Somali'de bombalı saldırı

Başkent Mogadişu'daki bir otelin dışında gerçekleşen patlama en az 17 can kaybına yol açtı, onlarca yaralı hastaneye taşındı.

Son dakika... Somali'de bombalı saldırı

Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu, bugün bir kez daha patlama sesiyle sarsıldı.

Havalimanı yakınlarındaki bir otelin dışında patlayan bomba, en az 17 can kaybına yol açtı.

Reuters haber ajansı, çok sayıda yaralının hastanelere taşındığını ve birçoğunun durumunun ciddi olduğunu bildiriyor.

Reuters'a konuşan görgü tanığı Ferah Hüseyin, patlamanın havalimanı yolundaki ilk kontrol noktasında gerçekleştiğini söyledi.

El Kaide bağlantılı terör örgütü Eş Şebab, saldırının sorumlusu. Terör örgütü, BM destekli Somali hükümetini devirmeye çalışıyor.

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