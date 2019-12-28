Son dakika...Somali'de bombalı saldırı! Ölenler arasında Türkler de var

Saldırı yerel saatle 08:15'te meydana geldi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 100'ün üzerinde kişinin yaralandığı açıklandı. Patlamada iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı. Somalili yetkililer, patlamanın özellikle kalabalık ve işlek saatlerde gerçekleştirildiğini düşündüklerini ifade etti.

Son zamanların en ölümcül saldırılarından biri olarak nitelendirilen ve 100'den fazla yaralının olduğu patlamada ölü sayısının artacağından endişe ediliyor.

Somali Büyükelçiliği iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini teyit ettiklerini belirtti.

TÜRKİYE'NİN MOGADİŞU BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Somali Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk vatandaşı. 100'ün üzerinde de yaralı var. Türkiye'den bir ambulans uçak talep edildi" denildi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından Somali'deki patlama ile ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş #Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." açıklamasında bulundu.



