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HaberlerDünyaSon dakika... Somali'de Türk ekibine bombalı saldırı
26.09.2019 - 13:43 | | AA

Son dakika... Somali'de Türk ekibine bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı

Son dakika... Somali'de Türk ekibine bombalı saldırı

Son bir haftada Türk yetkililere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da, şehrin en işlek noktalarından biri olan KM5 kavşağında Türk yetkililerin bulunduğu araca bombalı saldırı düzenlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfına ait bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu üç Türk vatandaşı yaralandı. Yaralılar Recep Tayyip Erdoğan Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... Somalide Türk ekibine bombalı saldırı

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