Son dakika... Sri Lanka hava kuvvetlerine ait uçak düştü!

Sri Lanka hava kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Hava kuvvetleri sözcüsü Gihan Seneviratne, gözlem uçuşu görevinde olan Çin yapımı Y-12 tipi uçağın, dağlık bir bölgede yer alan Haputale kasabasında düştüğünü belirtti.

Seneviratne, kazada ölenlerden ikisinin pilot, ikisinin de mürettebat olduğunu bildirdi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.