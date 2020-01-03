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03.01.2020 - 09:12 | | AA

Son dakika... Sri Lanka hava kuvvetlerine ait uçak düştü!

Gelen son dakika haberine göre, Sri Lanka hava kuvvetlerine ait Y-12 tipi bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü.

Son dakika... Sri Lanka hava kuvvetlerine ait uçak düştü!

Sri Lanka hava kuvvetlerine ait bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Hava kuvvetleri sözcüsü Gihan Seneviratne, gözlem uçuşu görevinde olan Çin yapımı Y-12 tipi uçağın, dağlık bir bölgede yer alan Haputale kasabasında düştüğünü belirtti.

Seneviratne, kazada ölenlerden ikisinin pilot, ikisinin de mürettebat olduğunu bildirdi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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