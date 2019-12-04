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04.12.2019 - 10:45 | | İHA

Son dakika... Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'na YPG şartına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz" dedi.

Son dakika... Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'na YPG şartına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz" dedi. Jens Stoltenberg ayrıca, "NATO farklılıkların üstesinden gelecektir." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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