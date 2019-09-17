Son dakika | Sular ısınıyor! 'Endişe verici ve tehlikeli'

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'de Malta'nın arama-kurtarma bölgesinde 90 düzensiz göçmeni denizden kurtardı.

İtalyan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Malta'nın çağrısı üzerine gece saatlerinde Akdeniz'in Malta arama-kurtarma bölgesinde kalan bölümünde 90 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin kurtarma operasyonunu tamamladıktan sonra göçmenleri transfer etmek üzere deniz taşıtı istediği ancak Malta'nın buna olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Göçmenleri kurtaran İtalyan sahil güvenlik botunun bunun üzerine yönünü Malta'ya çevirdiği ve Maltalı yetkililerden güvenli liman için uygun yanıt gelene kadar Malta kara sularında bekleyeceği ifade edildi.

Öte yandan, Rainews24'ün haberine göre, Tunus açıklarında da göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesinin battığı bildirildi. İtalyan donanmasının müdahale ettiği hadisede, 9 göçmen sağ kurtarılırken, 8 göçmenin cesedi denizden çıkarıldı. 6 kişinin ise halen kayıp olduğu aktarıldı.

Ocean Viking kurtarmaya devam ediyor

Akdeniz'de göçmen kurtarma faaliyetlerine katılan Fransız STK'lar Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'in Ocean Viking gemisi, geçen haftalarda kurtardığı 80'i aşkın göçmeni İtalya'nın izin vermesiyle İtalyan Sahil Güvenliğine devrettikten sonra Libya açıklarına geri döndü.

Ocean Viking, bugün iki operasyonda önce 48 ardından da 61 olmak üzere toplam 109 göçmeni kurtardı.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor. İki ülke, son dönemde AB ve üye ülkelerden taahhüt gelmesi durumunda göçmenleri alıyor.

MACARİSTAN'DAN İTALYA'YA GÖÇMEN UYARISI: ENDİŞE VERİCİ VE TEHLİKELİ

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İtalyan hükümetinin düzensiz göçmenlere limanlarını açma kararını ''tehlikeli'' ve ''endişe verici'' olarak nitelendirdi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, İtalyan hükümetinin göçmen politikasına tepki gösterdi.

Avrupa'ya yeteri kadar düzensiz göçmenin ulaştığını savunan Szijjarto, "Macar hükümeti, İtalyan hükümetinin, Güney İtalya limanlarını yasa dışı göçmenlere açma kararını, endişe verici ve tehlikeli bir adım olarak değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın göçmen dalgasını karada, sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin de arasında bulunduğu önceki İtalyan hükümetinin ise denizde durdurduğunu iddia eden Szijjarto, İtalya hükümetinin son adımını "geri gidiş" olarak niteledi.

İtalyan hükümetinin izlediği politikanın insan kaçakçılarının çıkarına olduğunu savunan Szijjarto, "Biz İtalyan hükümetinin aksine sınırlarımızı koruyacağız ve yasa dışı göçmenlerin girişine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlere şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.