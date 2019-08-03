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03.08.2019 - 15:16| AA

Son dakika... Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Jandarma ve MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda, 1 ton patlayıcı ele geçirildi.

Son dakika... Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Suriye’de ve Türkiye’de birçok bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ’lı teröristler yurt içine giremeden ve eylem yapma fırsatı bulamadan Suriye/El Bab’ta bomba düzenekleri ile birlikte yakalandı.

Operasyonda 1 ton patlayıcı madde ve patlayıcı madde yapımında kullanılan  çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarma İstihbarat birimleri ile MİT’in yaptığı ortak çalışma neticesinde Suriye’de ve Türkiye’de birçok bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ’lı teröristler yurt içine giremeden ve eylem yapma fırsatı bulamadan Suriye/El Bab’ta bomba düzenekleri ile birlikte yakalandı.

Suriye/El Bab şehir merkezinde DEAŞ Terör Örgütünün bir bomba imalathanesinin bulunduğu bilgisi üzerine Jandarma İstihbarat birimleri ve MİT tarafından bugün, söz konusu bomba imalathanesine, Jandarma Patlayıcı Madde Uzmanlarının nezaretinde Yerel Güvenlik Güçleri ile birlikte operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 ton patlayıcı ele geçerildi

Bomba imalathanesinde yapılan aramada;cep telefonu, telsiz, basma/baskıdan kurtulma, mekanik zamanlayıcı, kütleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kart ile patlatılma özelliği olan toplam 80 adet EYP düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık 1 TON patlayıcı ele geçirildi.

Ayrıca düzenlenen operasyon ile patlayıcı yapımında kullanılan (833) adet elektrikli fünye, (300) adet batarya ile (480) adet EYP düzeneği hazırlanabilecek diğer malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin incelenmesi neticesinde; DEAŞ terör örgütünün bomba yapımında bilinen her türlü tekniği kullandığı ve yapılan operasyonla birçok büyük ve kanlı saldırının önlendiği bilgisi de alındı.

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