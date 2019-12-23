23.12.2019 - 10:02 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Taliban: ABD askerini öldürdük
Afganistan'da silahların susması için Washington yönetimiyle görüşmeler yapan örgüt, Kunduz'daki çatışmada bir Amerikan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Afganistan'ın neredeyse yarısını kontrol eden Taliban örgütü, ülkenin kuzeyindeki Kunduz eyaletinde Afgan ve Amerikan güçleriyle çatışmaya girildiğini açıkladı.
Taliban, çatışmada bir ABD askerinin öldürüldüğünü belirtiyor.
Amerikan ordusu, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Taliban örgütü, halihazırda Kabil yönetimi ve ABD ile müzakere masasında.
Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.