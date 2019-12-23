MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Taliban: ABD askerini öldürdük
ABONE OL
23.12.2019 - 10:02 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Taliban: ABD askerini öldürdük

Afganistan'da silahların susması için Washington yönetimiyle görüşmeler yapan örgüt, Kunduz'daki çatışmada bir Amerikan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Son dakika... Taliban: ABD askerini öldürdük

Afganistan'ın neredeyse yarısını kontrol eden Taliban örgütü, ülkenin kuzeyindeki Kunduz eyaletinde Afgan ve Amerikan güçleriyle çatışmaya girildiğini açıkladı.

Taliban, çatışmada bir ABD askerinin öldürüldüğünü belirtiyor.

Amerikan ordusu, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Taliban örgütü, halihazırda Kabil yönetimi ve ABD ile müzakere masasında.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

5 kişiyi öldürmüştü! 'Yazları içime cin girmiş gibi oluyorum'

5 kişiyi öldürmüştü! 'Yazları içime cin girmiş gibi oluyorum'

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

Sıradaki Haber