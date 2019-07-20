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20.07.2019 - 16:05| AA

Son dakika... Terörist yakalandı!

Irak'ın Erbil kentinde bir Türk diplomatı şehit eden ve iki Iraklı'yı öldüren terörist Mazlum Dağ'ın gözaltı fotoğrafı paylaşıldı. Saldırıda yer alan diğer üç terörist de yakalananlar arasında.

Son dakika... Terörist yakalandı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurdu.

IKBY Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Saldırı ile bağlantısı olan diğer saldırganların yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği" bildirildi. Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

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