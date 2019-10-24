Son dakika... TIR'da bulunan cesetlerin uyrukları belli oldu

İngiliz medyası, Essex'teki bir sanayi parkında ortaya çıkan dehşetin detaylarını 'son dakika' koduyla duyurdu.

Buna göre, TIR kasasındaki 39 ceset Çin vatandaşlarına ait.

Cesetlerin bulunduğu Grays kasabası, Londra'nın yaklaşık 15 kilometre doğusunda yer alıyor.

Tutuklanan TIR şoförü için 'cinayet soruşturması' açıldı. Şoförün limandan aldığı konteynerin içinde ne olduğunu bilmediği, Waterglade'e vardığında cesetleri fark edip ambulans çağırdığı tahmin ediliyor.

Ambulansla bölgeye gelen sağlık görevlileri, aracın kasasında 39 kişinin cansız bedenini buldu.