Son dakika... Trump: ABD savaşa hazır

ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'a muhtemel bir askeri müdahale için yeşil ışık yaktı. Bir askeri seçeneğin masada olup olmadığı sorulan Trump, "ABD daima hazırdır" yanıtını verdi.

ABD lideri, ilkbaharda Basra Körfezi'ne uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü gönderdi ve ilerleyen günlerde Amerikan insansız hava aracının düşürülmesinden sonra verdiği saldırı emrini 10 dakika kala iptal ettiğini duyurdu.

ABD'nin Ortadoğu'daki bir numaralı müttefiki Suudi Arabistan ile İran'ın desteklediği Husiler, iç savaş ülkesi Yemen'de yıllardır çarpışıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Suudilerin en büyük iki petrol rafinerisinin dronelar tarafından bombalanması, bölgedeki gerilimi bir kez daha zirveye çıkardı. Beklendiği gibi, Washington ve Riyad yönetimleri doğrudan İran'ı suçluyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıya verilecek yanıtı görüşmek üzere apar topar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

Trump bugün yaptığı açıklamada ayrıca İran Merkez Bankası'nın da yaptırım listesine eklendiğini söyledi. ABD Başkanı, "Bunlar, bir ülkeye bugüne kadar uygulanan en büyük yaptırımlar" dedi.