Son dakika... Trump doğruladı! Bin Ladin'in oğlu öldürüldü

ABD lideri Donald Trump, El Kaide terör örgütünün lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü dünyaya duyurdu. Trump'ın verdiği bilgiye göre, Amerikan özel kuvvetleri Hamza bin Ladin'i Afganistan ve Pakistan arasındaki bölgede vurdu.

ABD medyası, 30'lu yaşlardaki Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü Ağustos ayında sayfalarına taşımıştı. 1 milyon dolar ödül ile aranan Hamza bin Ladin'in ölüm haberi, 45 gün sonra Beyaz Saray tarafından doğrulanmış oldu.

Donald Trump, daha önce gazetecilerin sorusunu "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum" diyerek yanıtlamıştı.





'Küresel terörist' listesine alınan Hamza, 11 Eylül saldırısında kaçırılan uçaklardan birinde olan Muhammed Atta'nın kızı ile evlenmişti. Washington yönetimine göre, Usame bin Ladin'in öldürüldüğü binada oğlu Hamza'nın halef olarak yetiştirdiğini gösteren yazışmalar elde edildi.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise 2011 yılında öldürülmüştü.