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HaberlerDünyaTrump'tan son dakika açıklaması! 'Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı...'
23.10.2019 - 15:42 | | milliyet.com.tr

Trump'tan son dakika açıklaması! 'Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı...'

ABD lideri, gelinen noktayı, "Güvenli bölge yaratıldı, çatışmalar sona erdi. Türkiye saatiyle 18.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağım. Teşekkür ederim" sözleriyle değerlendirdi.

Trump'tan son dakika açıklaması! 'Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı...'

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara ve Washinton arasındaki anlaşmanın ardından Soçi'de Rusya ve Türkiye'nin de Suriye'nin kuzeyi için mutabakata varması üzerine bir Twitter mesajı paylaştı.

Trump, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu! Ateşkes sürdü ve çatışmalar sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle gayet güzel çalıştılar. Ele geçirilen DEAŞ teröristleri hapishanede tutuluyor. Türkiye saatiyle 18.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağım. Teşekkür ederim" dedi.

Esrar stepnenin içerisinden çıktıDüzce’de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, stepne içine gizlenmiş 7,5 kilom esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
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