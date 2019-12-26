26.12.2019 - 17:19 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Trump: Türkiye katliamı önlemek için yoğun çaba harcıyor
ABD Başkanı, Twitter hesabından "Rusya, Suriye ve İran İdlib'de binlerce masum sivili öldürüyor veya ölüme gönderiyor. Yapmayın. Türkiye ise katliamı durdurmak için yoğun şekilde çalışıyor" mesajını paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'den saldırılar sonrası Türkiye sınırına kaçan siviller için bir Twitter mesajı paylaştı.
Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum sivili öldürüyor veya ölüme gönderiyor. Yapmayın. Türkiye ise katliamı durdurmak için yoğun şekilde çalışıyor" dedi.
Şam rejimi ile müttefikleri, son haftalarda muhaliflerin kontrolündeki bölgeye saldırılarını artırmış durumda. Saldırılardan kaçan on binlerce sivil ise Türkiye sınırına doğru hareket halinde.
Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı belli olduAsgari ücret 2020 zam oranı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Buna göre Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte AGİ zam oranları da netlik kazandı. AGİ 2020 tutarı Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu sigortalı çalışan için 375,17 TL olarak belirlendi.