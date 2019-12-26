Son dakika... Trump: Türkiye katliamı önlemek için yoğun çaba harcıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'den saldırılar sonrası Türkiye sınırına kaçan siviller için bir Twitter mesajı paylaştı.

Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum sivili öldürüyor veya ölüme gönderiyor. Yapmayın. Türkiye ise katliamı durdurmak için yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

Şam rejimi ile müttefikleri, son haftalarda muhaliflerin kontrolündeki bölgeye saldırılarını artırmış durumda. Saldırılardan kaçan on binlerce sivil ise Türkiye sınırına doğru hareket halinde.