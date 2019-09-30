Son dakika... Trump, 'vatana ihanet'ten tutuklama istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Temmuz'da Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmenin yarattığı deprem büyüyor.

Bir CIA görevlisinin şikayetiyle ortaya çıkan görüşmenin dökümünde, Trump'ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'den gelecek yılki başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden'ın oğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarına yeniden bakılmasını istediği ortaya çıkmıştı. Biden'ların herhangi bir yolsuzluğa karıştığına dair kanıt bulunmuyor.

Muhalefetteki Demokrat Parti'nin hakkında resmen azil işlemi başlattığı Trump ise, bugün karşı bir hamleyle yanıt verdi. ABD lideri,Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Demokrat Partili Başkanı Adam Schiff'in tutuklanmasını istedi. Trump'ın Schiff'e yönelttiği suçlama ise, vatana ihanet.

Schiff, hafta sonu Kongre’nin Trump’ın Rusya lideri Vladimir Putin ve diğer dünya liderleriyle telefon konuşmalarının dökümünü almaya kararlı olduğunu söylemiş ve Başkan’ın ulusal güvenliği tehlikeye atmış olabileceğini vurgulamıştı.

Peş peşe Twitter mesajları paylaşan Başkan Trump, Demokrat Parti'li siyasetçinin sahte ve berbat yasa dışı açıklamalar yaptığını söyledi.

Schiff, hafta sonu ayrıca muhbirin İstihbarat Komisyonu’yla anlaşarak bir oturumda yer almayı kabul ettiğini bildirmişti. Kongre üyesi olan Demokrat Parti'li Schiff, skandalın ardından yaptığı ilk açıklamada ise CIA ajanını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.