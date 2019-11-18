Son dakika... Trump'a ağır yanıt!

Kuzey Kore, resmi ajansı KCNA aracılığıyla ABD lideri Donald Trump'a yanıt verdi. Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı'nın kibrini artıracak hiçbir teklifin masaya konulmayacağını dünyaya duyurdu.

Kuzey Kore ayrıca Washington'ın kendileriyle diyaloğu tercih etmemesi halinde düşmanca politikaya geri dönüleceği uyarısını yaptı.

ABD lideri Trump, başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Joe Biden'e 'kuduz köpek' benzetmesi yapan Kuzey Kore Devlet Ajansı KCNA'nın haberini paylaşarak Kim Jong Un'a Twitter'dan seslenmişti.

Biden hakkındaki benzetmeye atıfta bulunan Trump, "Sayın Başkan, Biden uykulu biri ve oldukça yavaş olabilir ama kuduz köpek değil. Bir şekilde ondan daha iyi. Seni gelmek istediğin noktaya getirecek tek kişi benim. Acele etmelisin ve anlaşmayı sağlamalısın. Yakında görüşürüz" demişti.

Trump'ın bu açıklaması ABD medyasında tepki çekti. Demokrat aday adayı Joe Biden, katıldığı bir mitingde Kim'e hakaret etmiş ve Trump'ın Kuzey Kore politikasını eleştirmişti. Bunun üzerine, KCNA ABD'li siyasetçiyi 'sopayla itlaf edilmesi gereken bir kuduz köpek' olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe bıkkınlık veren müzakereleri sürdürme niyeti olmadığı açıklamasını yapmıştı. Pyongyang, Washington'a yıl sonuna kadar süre vermiş durumda.