Son dakika... Trump'ı ihbar eden isim açıklandı

ABD lideri Donald Trump'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesini ihbar eden ismin kimliği resmen paylaşıldı.

Bu gelişmeden dakikalar önce Twitter mesajı paylaşan Trump, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti'yi yıkmaya çalışıyorlar. Bir arada durmalı, onların oyununu oynamalı ve mücadele etmeliyiz, ülkemiz tehlikede" dedi.