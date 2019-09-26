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26.09.2019 - 15:44 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Trump'ı ihbar eden isim açıklandı

ABD Başkanı'na azil süreci başlatan ihbarı yapan gizli servis çalışanının kimliği açıklandı.

Son dakika... Trump'ı ihbar eden isim açıklandı

ABD lideri Donald Trump'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesini ihbar eden ismin kimliği resmen paylaşıldı.

Bu gelişmeden dakikalar önce Twitter mesajı paylaşan Trump, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti'yi yıkmaya çalışıyorlar. Bir arada durmalı, onların oyununu oynamalı ve mücadele etmeliyiz, ülkemiz tehlikede" dedi.

Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kurulduSilivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kuruldu. Hastanenin yanına tedbir amacıyla ambulans helikopter indi.
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