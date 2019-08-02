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HaberlerDünyaSon dakika | Trump'tan 5 gün önce aday gösterdiği isme şok! Geri çekti
02.08.2019 - 22:33| AA

Son dakika | Trump'tan 5 gün önce aday gösterdiği isme şok! Geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne (DNI) aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'i aday göstermeyeceğini duyurdu.

Son dakika | Trump'tan 5 gün önce aday gösterdiği isme şok! Geri çekti

 

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan, Ratcliffe'in DNI adaylığına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Medyanın Cumhuriyetçi Kongre üyesine çok haksızca davrandığını ileri süren Trump, "Aylarca sürecek iftira ve hakaretlerden ziyade John'a, bu tür insanlarla uğraşmasının kendisini ve ailesini ne kadar yıpratacağını anlattım. John da harika bir iş çıkardığı Kongre'de kalmaya karar verdi. Yakın zamanda DNI adayımı açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

Ratcliffe de yaptığı açıklamada kendisini adaylığa düşünen Trump'a teşekkür etti ve mevcut koşullarda Kongre'deki görevine devam etmeye karar verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, pazar günü Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ratcliffe'i DNI görevine aday gösterdiğini açıklamıştı.

Trump, halen bu görevi yürüten Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevinden ayrılacağını ve Coats'a hizmetleri için teşekkür ettiğini de bildirmişti.

Bu görevi yaklaşık 2 yıldır sürdüren Coats, Rusya soruşturmasının başlangıcında, söz konusu seçimlere müdahale girişimlerinin Moskova merkezli olduğu açıklamalarını yapan isim olarak kayıtlara geçmişti.

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