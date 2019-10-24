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24.10.2019 - 18:35 | | AA

Son dakika | Trump'tan flaş açıklama: İzin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını tekrar ele geçirmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Son dakika | Trump'tan flaş açıklama: İzin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Trump, Twitter mesajında, "Dün, Türkiye ve Kürtler üzerine yaptığım konuşmada belirttiğim petrol yatakları, ABD Kürtlerin yardımıyla alana kadar DEAŞ'ın elindeydi. DEAŞ'ın bu yatakları tekrar ele geçirmesine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili dünkü açıklamasında ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Suriye'nin doğusundaki petrol bölgesinde 200 civarında Amerikan askerinin kalacağını duyurmuştu.

 

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