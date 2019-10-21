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21.10.2019 - 19:25 | | AA

Son dakika | Trump'tan flaş Suriye açıklaması: Güzel haberler geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili yeni açıklamada bulundu. Trump, '(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız. (Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşması) Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor' dedi.

Son dakika | Trump'tan flaş Suriye açıklaması: Güzel haberler geliyor

 

ABD Başkanı Donald Trump, "(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, "Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, "DEAŞ o dönemde her yerdeydi. Onları ben yakaladım. Sizden ya da sahte alimlerden daha çok şey biliyorum." diye konuştu.

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