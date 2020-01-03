Son dakika... Trump'tan ilk açıklama geldi: İran asla bir savaş kazanmadı ama...

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Twitter hesabından yalnızca Amerikan bayrağı paylaşan ABD lideri Donald Trump, ilk açıklamasını yaptı.

Trump, "İran asla bir savaş kazanmadı ama asla bir müzakereyi de kaybetmedi" dedi.

ABD Başkanı dakikalar sonra bir kez daha tweet attı, "Kasım Süleymani yıllar önce ortadan kaldırılmalıydı" ifadesini kullandı:

"General Kasım Süleymani, uzun bir zaman içerisinde binlerce Amerikalı'yı öldürdü ya da ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu ve çok daha fazlasını öldürmeyi planlıyordu ancak yakalandı! İran'ın kendisinin öldürdüğü çok sayıdaki PROTESTOCU da dahil olmak üzere milyonlarca kişinin ölümünden doğrudan ve dolaylı sorumlu. Her ne kadar İran bunu doğru düzgün bir şekilde kabul etmeyecek olsa da, Süleymani ülkesinde hem seviliyor hem de nefret ediliyordu. Yıllar önce ortadan kaldırılmış olmalıydı!"

Pompeo: Dünya artık daha güvenli bir yer

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, "Yalnızca Süleymani'nin öldüğünü doğrulayabilirim" deyip şöyle devam etti:

"ABD, bölgedeki Amerikan varlıklarını güçlendirmek için yapabileceğini her şeyi yaptı. İran ile savaş peşinde değiliz ancak geride durup Amerikalıların hayatlarının riski girmesini izlemeyeceğiz. İran'ın ABD'ye siber saldırılar düzenlemesi riskini değerlendirdik. Süleymani'ye yönelik saldırının Amerikalıların hayatlarını koruduğundan kuşku yok. Süleymani'nin ölümü sonrasında dünya daha güvenli bir yer."