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03.12.2019 - 20:24 | | AA

Son dakika | Trump'tan İran'ı çıldırtacak açıklama: Protestocuları destekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, özgürlükleri için protesto gösterileri düzenleyen cesur İran halkını destekliyor." dedi.

Son dakika | Trump'tan İran'ı çıldırtacak açıklama: Protestocuları destekliyoruz

 

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Trump, Twitter hesabından İran'daki benzin zammı protestolarına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, "ABD, özgürlükleri için protesto gösterileri düzenleyen cesur İran halkını destekliyor. Trump yönetimi altında (protestoculara) desteğimiz var ve her zaman da olacak." ifadelerini kullandı.

Trump "Destek vermiyoruz" sözüne açıklama getirdi

ABD Başkanı, söz konusu Twitter mesajından önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme esnasında, İran konusunda "Çok büyük gösteriler oluyor. Birçok kişiyi öldürüyorlar ve kimse bilmesin diye de interneti kapatıyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, gösteriler konusunda değerlendirme yapmayacağını ama desteklemediklerini kaydetmişti. Daha sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelen Trump, burada İran ile ilgili ifadelerine açıklık getirerek, "Ben bir önceki sorunun, finansal destek soruluyor sandım. (Protestocular) Onlara desteğim tam ve en başından beri destekliyoruz." diye konuştu.

İran'daki benzin zammı protestoları

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. İranlı yetkililer, şu ana kadar gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamaktan kaçınırken Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf, cumartesi günü, Uluslararası Af Örgütünün gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin verdiği bilginin doğru olmadığını iddia etmiş ve gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının savcılık tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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