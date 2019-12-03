Son dakika... Trump'tan Türkiye'ye övgü: Erdoğan'la görüşebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'daki kritik NATO zirvesinden önce ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Gazetecilerin söz konusu açıklamayı hatırlatması üzerine "Türkiye de 'onun beyin ölümü gerçekleşti' şeklinde cevap verdi. NATO, büyük bir hizmette bulunuyor. Bu aynı zamanda ABD'ye karşı adaletsiz bir tutum. Çünkü ABD, kendi payına düşen bütçeyi ödüyor. Macro'nun 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması oldukça saygısızca" dedi. ABD lideri, Macron'un açıklamasının ittifakın 28 üyesi açısından 'çok nahoş' olduğunu kaydetti.

Fransa'nın ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını, sarı yeleklilerin gösterilerinin devam ettiğini ifade eden Trump, "Bunlar varken kalkıp NATO'yla ilgili böyle bir açıklama yapamazsınız, oldukça aşağılayıcı" dedi.

"NATO'ya Fransa'dan daha çok ihtiyacı olan başka bir ülke yok" diyen Trump, bu durumdaki Fransa'nın böyle bir açıklama yapmasının ise çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Fransa'nın parçalanmakta olduğunu savunan Trump, "Bakıyorum ve herkesten daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğunu ve parçalanmakta olduğunu görüyorum. Bu yüzden biraz şaşırdım" ifadesini kullandı.

Paris yönetiminin küresel internet devlerini vergilendirme girişimini de eleştiren ABD Başkanı, "Fransa'nın, Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜLER

Türkiye-ABD ilişkilerini de değerlendiren Trump, övgü dolu cümleler kurdu:

"Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilirim. Terör lideri Bağdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi"

Türkiye'nin geçmişte ABD'den çeşitli silahlar almak istediğini belirten Trump, Obama yönetiminin buna engel olduğunu ve o nedenle de Ankara'nın Rusya'dan silah aldığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, buluşmada "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "Türkiye ile yaşanan sorunun Londra zirvesinin sonunda çözüleceğinin sözünü veremem. YPG'nin nasıl tanımlanacağı konusunda sorun yaşandığı bilinen bir şey" dedi.