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03.01.2020 - 19:11 | | İHA

Son dakika | Trump'tan Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili üst üste açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, konuyla ilgili Twitter açıklamalarına devam ediyor.

Son dakika | Trump'tan Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili üst üste açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, İran Generali Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, yaptığı Twitter paylaşımlarına devam ediyor. Trump, yaptığı son paylaşımda, “Amerika Birleşik Devletleri yıllardır Irak’a milyarlarca dolar ödedi. Onlar için yaptığımız daha pek çok şey var. Irak halkı İran tarafından baskı altına alınmak ve kontrol edilmek istemiyor ama bu onların tercihi. Son 15 yıldır, İran, Irak üstünde kontrolünü artırdı ve Irak halkı bundan memnun değil. Bu durum iyi sonuçlanmaz!” ifadelerine yer verdi.

Son dakika | Trumptan Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili üst üste açıklamalar

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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