Son dakika... Trump'tan yeni yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, dakikalar önce paylaştığı Twitter mesajıyla İran'a yeni yaptırımların yolda olduğunu duyurdu.
Trump, "Hazina Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımları artırmaları için talimat verdim" ifadesini kullandı.
Halihazırda nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra Tahran'ı hedef alan birçok yaptırımı hayata geçiren Washington yönetimi, Suudi Arabistan'daki rafineri saldırılarından da İran'ı sorumlu tutuyor.
Rus pilotlardan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteriRus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.