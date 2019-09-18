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18.09.2019 - 15:57 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Trump'tan yeni yaptırım

Twitter'dan mesaj paylaşan ABD Başkanı, Hazine Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımları artırmaları için talimat verdi.

Son dakika... Trump'tan yeni yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, dakikalar önce paylaştığı Twitter mesajıyla İran'a yeni yaptırımların yolda olduğunu duyurdu.

Trump, "Hazina Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımları artırmaları için talimat verdim" ifadesini kullandı.

Halihazırda nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra Tahran'ı hedef alan birçok yaptırımı hayata geçiren Washington yönetimi, Suudi Arabistan'daki rafineri saldırılarından da İran'ı sorumlu tutuyor.

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