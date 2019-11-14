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14.11.2019 - 12:10 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Türkiye: Ermeni din görevlisinin ölümünde şüpheli YPG/PKK

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada, "Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Son dakika... Türkiye: Ermeni din görevlisinin ölümünde şüpheli YPG/PKK

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklama şöyle:

"Suriye Ermeni cemaatine mensup bir din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz.

Bölgede faaliyet gösteren ve Hıristiyanlar dahil tüm Suriyelileri mütemadiyen hedef alan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütleri olağan şüphelilerdir.

Suriye’den kaynaklanan her türlü terörle kararlılıkla mücadele eden Türkiye, bu terör saldırısının faillerinin bulunması için de uluslararası toplumla birlikte hareket edecektir."

“U” dönüşü yapmak isterken kazaya neden olduErzurum’da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
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