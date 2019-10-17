17.10.2019 - 09:20 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı Harekâtı
CNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı gün Ankara'ya yolladığı mektuba ilk tepki geldi.
CNN Türk'ten Sena Alkan'a konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Teklif reddedilerek mektup çöpe atılmıştır. Mektubun yanıtı Barış Pınarı Harekâtı'dır" dedi.
Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki operasyonunu durdurmasını isteyen ABD, yıllardır terör örgütü YPG'yi destekliyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün Ankara'da harekatla ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirecek.
2 buçuk aylık İsmail bebeği, annesi ağladığı için boğmuş!Konya’da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail K.’ın annesi Fatma K.(21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fatma K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.