Son dakika... Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı Harekâtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı gün Ankara'ya yolladığı mektuba ilk tepki geldi.

CNN Türk'ten Sena Alkan'a konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Teklif reddedilerek mektup çöpe atılmıştır. Mektubun yanıtı Barış Pınarı Harekâtı'dır" dedi.

Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki operasyonunu durdurmasını isteyen ABD, yıllardır terör örgütü YPG'yi destekliyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün Ankara'da harekatla ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirecek.