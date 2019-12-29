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29.12.2019 - 12:00 |

Son dakika... Türkiye: YPG'li Newey'nin tutuklanması emsal olsun

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de YPG'li terörist Dan Newey'nin hapse atılması ve babası hakkında da soruşturma başlatılmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Son dakika... Türkiye: YPG'li Newey'nin tutuklanması emsal olsun

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy imzasıyla yayınlanan resmi açıklama şöyle:

"Birleşik Krallık makamları tarafından PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu Yabancı Terörist Savaşçı Dan Newey adlı Birleşik Krallık vatandaşının babası Paul Newey hakkında terörizme maddi destek sağlamak suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve adı geçenin bu kapsamda tutuklanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD/YPG’nin de bir terör örgütü olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyan bu soruşturmanın PYD/YPG bünyesinde terörizm faaliyeti yürüten tüm Yabancı Terörist Savaşçılar ve destekçileri açısından emsal teşkil etmesini bekliyoruz."

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