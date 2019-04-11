Son dakika... Türkiye'den Fransa'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "24 Nisan" kararnamesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Fransa Anayasa Mahkemesinin kararlarını açıkça ihlal ettiğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesine Çavuşoğlu, Twitter'dan tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesinin kararlarını açıkça ihlal ediyor. Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti." ifadelerini kullandı.

Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'la telefonda görüşen Dışişleri Bakanı ayrıca, "Bizim için geçerliliği yoktur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde ise şu açıklama yayınlandı:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “24 Nisan’ı anma” günü ilan etmesini şiddetle kınıyoruz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatları, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu tespit etmiştir. Evrensel hukuka göre, Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılması ifade özgürlüğüne aykırıdır.

Cumhurbaşkanı Macron’un bu kararı, Fransa’da yerleşik 700 binden fazla nüfusa sahip Türk toplumunu derinden incitmiştir.

Fransa’nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun, Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır.

Türkiye, 104 yıllık sözkonusu tarihi olayın Ortak Tarih Komisyonu kurularak araştırılmasını önermektedir.

Tüm bu hususları bildiği halde, seçim kampanyasında oy kazanmak adına Ermeni çevrelere yaranmaya çalışan Macron, tarihi siyasileştiren popülist bir lider olarak hatırlanacaktır.

Fransa’nın, Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’nun bir kısmını işgal ederek, Ermeni isyancıları sivil halka karşı insanlık dışı katliamlar gerçekleştirmeye teşvik ettiği tarihi bir gerçektir.

Fransa ve dünyanın her yerindeki Türkler ile Müslümanlar, Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Osmanlı vatandaşı Türk ve Müslümanın hatırasına yönelik bu saygısızlığı unutmayacaktır.

Macron’un oy elde etmek uğruna, diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerinin Fransa’daki bugünkü uzantılarını memnun etmek amacıyla aldığı bu karar, müttefiklik ilişkisiyle de bağdaşmamaktadır.

Bu tutuma her vesileyle gereken cevap verilecektir."

ALTUN'DAN TWITTER MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ise, Twitter mesajında Dışişleri Bakanlığı açıklamasını paylaştı ve "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı “Anma Günü” ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün gece, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamıştı.

Macron'un bu kararının ardından 24 Nisan, Fransa'nın resmi takvimine işlenecek.