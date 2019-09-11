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11.09.2019 - 15:28| milliyet.com.tr

Son dakika... Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki, dünyaya çağrı...

Netanyahu'nun seçimden sonraki işgal planının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, "Tüm uluslararası toplumu İsrail’in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Son dakika... Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki, dünyaya çağrı...

Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, ‪17 Eylül’de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile yasadışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail’in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez.
Tüm uluslararası toplumu İsrail’in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz.
Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti’nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir."

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