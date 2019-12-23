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23.12.2019 - 16:44 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Türkiye: Kaşıkçı'nın katillerine verilen ceza beklentileri karşılamaktan uzak

Dışişleri Bakanlığı, resmi açıklamasında "Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da verilen karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır" dedi.

Son dakika... Türkiye: Kaşıkçı'nın katillerine verilen ceza beklentileri karşılamaktan uzak

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Sözcü Hami Aksoy imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün (23 Aralık) açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır.

Merhum Kaşıkçı’nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel işbirlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalması adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksikliktir.

Ülkemiz topraklarında işlenen bu cinayetin aydınlatılması ve tüm sorumluları ile azmettiricilerinin belirlenerek cezalandırılması sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk ve yükümlülüktür.

Bu vesileyle, Suudi makamlarından adli işbirliği beklentimizi yineliyoruz."

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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