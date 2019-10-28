Son dakika... Türkiye'ye geliyor

28.10.2019 - 12:43 | | milliyet.com.tr
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Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Perşembe günü Ankara'yı ziyaret edecek.
Kampüste hayatını kaybetmişti! O görüntüler ortaya çıktıİzmir’in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'ın (23) traktörün altında kalarak, yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zambak'a, traktör sürücüsü ile 2 kişinin yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.