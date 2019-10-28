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28.10.2019 - 12:43 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Türkiye'ye geliyor

Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Perşembe günü Ankara'yı ziyaret edecek.

Son dakika... Türkiye'ye geliyor

Türkiye ve Irak arasında Perşembe günü kritik bir ziyaret gerçekleşecek.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Ankara'ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barzani'yi kabul etmesi bekleniyor.

Kampüste hayatını kaybetmişti! O görüntüler ortaya çıktıİzmir’in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'ın (23) traktörün altında kalarak, yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zambak'a, traktör sürücüsü ile 2 kişinin yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.
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