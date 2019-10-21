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21.10.2019 - 15:12 | | milliyet.com.tr

Son dakika.... Uçak caddenin ortasına düştü!

Brezilya'da Belo Horizonte'deki Carlos Prates Havalimanı'ndan kalkan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yerleşim yerine düştü.

Son dakika.... Uçak caddenin ortasına düştü!

Brezilya'da Belo Horizonte'deki Carlos Prates Havalimanı'ndan kalkan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra caddenin ortasına düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yerel gazetelerin aktardığına göre, son 7 ay içinde aynı mahalleye ikinci kez uçak düştü.

Son dakika.... Uçak caddenin ortasına düştü

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